Kepez Belediyespor’dan Mehmetçik’e selam

Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlerimize bir destek de Kepez Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı’ndan geldi.
Kepez Belediyespor Genç Kızlar Voleybol Takımı, gruptaki üçüncü maçını DSİ ile yaptı. Turgut Özal Spor Salonunda gerçekleşen mücadeleden Kepez, 3-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı.
Filenin genç yıldızları, galibiyetin skorunu Barış Pınarı Harekatında görev yapan askerlerimize armağan etti. Genç sporcular, Mehmetçik’e selam gönderirken, “Gönlümüz ve dualarımız sizlerle” mesajını iletti.