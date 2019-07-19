ANTALYA, (DHA) - GEÇEN sezon Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2'ncisi olan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynamaya hak kazanan Kepez Belediyespor futbol takımı, 2019-2020 sezonu Bölgesel Amatör Futbol Ligine hazırlanıyor.

Antalya'nın merkezde BAL Ligi'nde tek temsilcisi olan Kepez Belediyespor futbol takımı, antrenmanlara hız verdi. 2019-2020 sezonu Bölgesel Amatör Futbol Ligine hazırlanan Kepez Belediyespor, geçen sezon Spor Toto BAL 2'ncisi olmuş ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynamaya hak kazanmıştı. Bu sene gençlere daha çok şans verileceğine değinen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Bu yıl gençlerimizden oluşan bir kadro ile lige çıkacağız. Antalyamızı bu yılda en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Kepez Belediyespor olarak, Antalya futboluna bugüne kadar sağladığımız katkıyı her zaman ki gibi, devam ettireceğiz. Biz şampiyonluk için değil, Antalya futboluna katkı sağmak için yola çıktık. Futbol kamuoyunu da gençlerimizi desteklemeye ve gençlerimizin önünü açmaya çağırıyoruz" dedi.

Sadece A takımına değil, Kepez Belediyespor'un bütün spor branşlarının alt yapısına büyük önem verdiklerine değinen Başkan Tütüncü, “Daha da güçlendireceğimiz altyapılarımız ile buradan yetiştirdiğimiz gençlerimizle A takımlarımızı daha da güçlendireceğiz. İlerki dönemlerde hedeflerimizi büyüteceğimiz bu gençlerimizle üst liglere yürümek istiyoruz" diye konuştu.

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