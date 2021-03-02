Kennen Rün Rehberi Ve S11 Yeni Rünler: Adc Kennen İtemları (Build) Ve Counter Şampiyonlar (Pickler)
Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli espor organizasyonlarından biri olan ve Knight Online'ın en ileri seviyesi League of Legends 7'den 70'e herkes tarafından çok merak ediliyor. Özellikle gençler zamanlarının büyük bir kısmını bu oyun platformlarında geçiriyor. Peki League of Legends şampiyonlarının / karakterlerinin özellikleri neler? Bu detayların hepsini haberimizde bulabilirsiniz.
League of Legends evreninde Fırtınanın Kalbi Kennen olarak adlandırılan şampiyon, bir nişancı ve aynı zamanda büyücüdür. Küçük ve sevimli olmasından dolayı size pek güçlü gelmeyebilir. Fakat oldukça iyi bir nişancıdır. Tabi bu durum oynayanın yeteneğine göre de değişir.
Fırtınanın Kalbi Kennen
Ona boş yere fırtınanın kalbi demiyorlar. Kennen, Lonia'da dengenin şimşek hızındaki fedaisinden fazlasıdır. Hatta bir yandan Kinkou'nun yegane yordle üyesidir. Siz onun minik ve tüylü olduğuna bakmayın. Bu kadar sevimli olmasına rağmen her türlü tehdidi kolayca savurur. Ustası olan Shen ile birlikte Kennen, ruhlar aleminde devriye gezmektedir. Yıkıcı güçteki elektrik enerjisi ile de rakiplerine dünyayı dar etmektedir.
Fırtınanın Kalbi Kennen Oynanış Biçimi
Kennen şampiyonunun pasif skili Fırtına İşaretidir. Bu skill sayesinde Kennen rakibine 6 saniyeliğine Fırtına İşareti ekler. ^tane işaret ekledikten sonra ise rakip 1,25 saniyeliğine sersemler. Böylece Kennen 25 enerji kazanır. Bu etki 6 saniye içerisinde ikinci kez tekrarlandığında etkisi azalacaktır.
Klavyeden Q yeteneği ile Gürleyen Yıldız skili ise şampiyonun belli bir konuma hızla ilerleyen bir ninja yıldızı atmasını sağlar. Bu yıldız ilk vurduğu rakibe büyü hasarı verir. Klavyeden W yeteneği Elektrik Dalgası ise pasif ve aktif olmak üzere iki şekilde ilerler. Pasif olan yetenek, şampiyonun her 5 saniyede bir saldırıda ilave büyü hasarı vererek, hedefini bir işaret atar. Aktif yetenek ise, bu işaret ile damgalanmış rakibi ve yanındakilerin içlerinden geçen bir elektrik akımı gönderir. Bu akım büyü hasarı verir.
Klavyeden E yeteneği Şimşek Gibi, şampiyon 2 saniyeliğine 335 hareket hızı elde eder. Diğer tüm birimlerinden içerisinden geçebilir. İçinden geçilen tüm rakip şampiyonlar büyü hasarı alır. Bu skill Kennen'e 4 saniye kadar zırh ve büyü direnci kazanır. Şampiyon karşı takımda bir rakibin içerisinden geçtiğinde 40 enerji puanı geri kazanır.
Son skill olan Yıldırım Yağmuru ise klavyeden R yeteneğidir. Şampiyon 3 saniye kadar süren büyülü bir fırtına çağırır. Bu fırtına 0,5 saniye de bir olmak üzere Kennen’in yakındaki büyün rakiplere büyü hasarı verir.
Fırtınanın Kalbi Kennen S11 Rün Dizilimi
S11 yeni sezonda fırtınanın kalbi olan Kennen karakterinin rün dizilimi nasıl olmalı;
Hakimiyer
Elektrik yer
Kan Tadı
Gözyaşları Koleksiyonu
Mükemmel Avcı
İlham
Mükemmel Zamanlama
Peksimet Teslimatı yanı sıra;
+ %9 Saldırı Hızı
+ 10 Değişken Kuvvet
+ 5 Zırh
Fırtınanın Kalbi Kennen S11 Yetenek Skilleri
S11 sezonunda Kennen şampiyonunun yetenek skilerinin düzenlemesi de şu şekilde;
Gürleyen Yıldız: 1- 4- 5- 7- 9
Elektrik Dalgası: 3- 8- 10- 12- 13
Şimşek Gibi: 2- 14- 15- 17- 18
Yıldırım Yağmuru: 6- 11- 16
Fırtınanın Kalbi Kennen S11 Counter Pickler
Küçük, tüylü ve sevimli olan şampiyonumuzun karşısında zayıf düştüğü şampiyonlarda var tabi ki; bunlar,
Diana
Irelia
Janna
Swain
Ryze
Fırtınanın Kalbi Kennen Full Build S11 Eşya Dizilimi
Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.
Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.
Hextech Füze Kemer
Zhonya'nın Kumsaati
Sihirbaz Pabuçları
Kozmik Hızlandırıcı
Morellonamikon
Liandry'ın Istırabı
Fırtınanın Kalbi Kennen Kostümleri
Sıra geldi bu sevimli şampiyonumuzun kostümlerine;
Klasik Kostüm
Ölümcül Kostüm
Bataklığın Efendisi Kostümü
Karateci Kostümü
Doktor Kostümü
Kutup Ninjası Kostümü
Kanlı Ay Kostümü
Süper Kostüm