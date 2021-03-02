League of Legends evreninde Fırtınanın Kalbi Kennen olarak adlandırılan şampiyon, bir nişancı ve aynı zamanda büyücüdür. Küçük ve sevimli olmasından dolayı size pek güçlü gelmeyebilir. Fakat oldukça iyi bir nişancıdır. Tabi bu durum oynayanın yeteneğine göre de değişir.

Fırtınanın Kalbi Kennen

Ona boş yere fırtınanın kalbi demiyorlar. Kennen, Lonia'da dengenin şimşek hızındaki fedaisinden fazlasıdır. Hatta bir yandan Kinkou'nun yegane yordle üyesidir. Siz onun minik ve tüylü olduğuna bakmayın. Bu kadar sevimli olmasına rağmen her türlü tehdidi kolayca savurur. Ustası olan Shen ile birlikte Kennen, ruhlar aleminde devriye gezmektedir. Yıkıcı güçteki elektrik enerjisi ile de rakiplerine dünyayı dar etmektedir.

Fırtınanın Kalbi Kennen Oynanış Biçimi

Kennen şampiyonunun pasif skili Fırtına İşaretidir. Bu skill sayesinde Kennen rakibine 6 saniyeliğine Fırtına İşareti ekler. ^tane işaret ekledikten sonra ise rakip 1,25 saniyeliğine sersemler. Böylece Kennen 25 enerji kazanır. Bu etki 6 saniye içerisinde ikinci kez tekrarlandığında etkisi azalacaktır.

Klavyeden Q yeteneği ile Gürleyen Yıldız skili ise şampiyonun belli bir konuma hızla ilerleyen bir ninja yıldızı atmasını sağlar. Bu yıldız ilk vurduğu rakibe büyü hasarı verir. Klavyeden W yeteneği Elektrik Dalgası ise pasif ve aktif olmak üzere iki şekilde ilerler. Pasif olan yetenek, şampiyonun her 5 saniyede bir saldırıda ilave büyü hasarı vererek, hedefini bir işaret atar. Aktif yetenek ise, bu işaret ile damgalanmış rakibi ve yanındakilerin içlerinden geçen bir elektrik akımı gönderir. Bu akım büyü hasarı verir.

Klavyeden E yeteneği Şimşek Gibi, şampiyon 2 saniyeliğine 335 hareket hızı elde eder. Diğer tüm birimlerinden içerisinden geçebilir. İçinden geçilen tüm rakip şampiyonlar büyü hasarı alır. Bu skill Kennen'e 4 saniye kadar zırh ve büyü direnci kazanır. Şampiyon karşı takımda bir rakibin içerisinden geçtiğinde 40 enerji puanı geri kazanır.

Son skill olan Yıldırım Yağmuru ise klavyeden R yeteneğidir. Şampiyon 3 saniye kadar süren büyülü bir fırtına çağırır. Bu fırtına 0,5 saniye de bir olmak üzere Kennen’in yakındaki büyün rakiplere büyü hasarı verir.

Fırtınanın Kalbi Kennen S11 Rün Dizilimi

S11 yeni sezonda fırtınanın kalbi olan Kennen karakterinin rün dizilimi nasıl olmalı;

Hakimiyer

Elektrik yer

Kan Tadı

Gözyaşları Koleksiyonu

Mükemmel Avcı

İlham

Mükemmel Zamanlama

Peksimet Teslimatı yanı sıra;

+ %9 Saldırı Hızı

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Fırtınanın Kalbi Kennen S11 Yetenek Skilleri

S11 sezonunda Kennen şampiyonunun yetenek skilerinin düzenlemesi de şu şekilde;

Gürleyen Yıldız: 1- 4- 5- 7- 9

Elektrik Dalgası: 3- 8- 10- 12- 13

Şimşek Gibi: 2- 14- 15- 17- 18

Yıldırım Yağmuru: 6- 11- 16

Fırtınanın Kalbi Kennen S11 Counter Pickler

Küçük, tüylü ve sevimli olan şampiyonumuzun karşısında zayıf düştüğü şampiyonlarda var tabi ki; bunlar,

Diana

Irelia

Janna

Swain

Ryze

Fırtınanın Kalbi Kennen Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Çarp: Hedefindeki canavara ya da rakibin minyonlarına 390 ile 1000 arasında gerçek hasar verir. Canavarlara karşı uygulandığında ise şampiyonun azami can miktarı bağlı olarak can yenilemesi sağlanır.

Hextech Füze Kemer

Zhonya'nın Kumsaati

Sihirbaz Pabuçları

Kozmik Hızlandırıcı

Morellonamikon

Liandry'ın Istırabı

Fırtınanın Kalbi Kennen Kostümleri

Sıra geldi bu sevimli şampiyonumuzun kostümlerine;

Klasik Kostüm

Ölümcül Kostüm

Bataklığın Efendisi Kostümü

Karateci Kostümü

Doktor Kostümü

Kutup Ninjası Kostümü

Kanlı Ay Kostümü

Süper Kostüm