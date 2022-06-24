Kendimizi göstermenin adresi: Red Bull Solo Q

Türkiye'nin en iyi League of Legends oyuncularından Asım Cihat “fabFabulous” Karakaya, Red Bull Solo Q elemeleri öncesi fanatik.com.tr’ye özel açıklamalar yaptı. Red Bull Solo Q’nun insanların bireysel olarak kendilerine gösterebileceği en iyi turnuva olduğunu söyleyen Karakaya, organizasyonda şampiyon olmak istediğini söyledi. İşte Asım Cihat “fabFabulous” Karakaya’nın Red Bull Solo Q, Türkiye’deki espor dünyası ve kariyeriyle ilgili açıklamaları:

- Bize biraz kendini tanıtır mısın? ‘fabFabulous’un hikayesi nasıl başladı?

Adım Asım Cihat Karakaya ve 26 yaşındayım. Yaklaşık dokuz sene profesyonel olarak League of Legends oynadım ve artık yayınlarıma odaklanıyorum ve bir yandan sunuculuk yapıyorum. Aslında bütün bunların başlangıcı ben, evde ağabeyiyle oyun oynayan bir insandım ve bir gün yüksek seviyelere çıktım. Bireysel olarak, bir takım tarafından keşfedildim ve takıma davet edildim. Ben de ‘Neden olmasın’ diye denemek istedim ve ilk turnuvamızda HWA adı altında Türkiye’nin ilk League of Legends şampiyonasını kazandık. Böylece hikayem de başlamış oldu.

- Esporcu olmaya karar verdiğinde çevrenden ve özellikle ailenden nasıl bir tepki aldın?

İlk turnuvamı kazandıktan sonra aileme devam etmek istediğimi söyledim. Başta bu kararıma sıcak bakmadılar çünkü henüz lisedeydim ve sınava hazırlanmam gerekiyordu. Öte yandan yaşım da 16-17 olduğu için şehir dışına tek başıma, tanımadıkları insanların yanına gönderirken, kafalarında soru işaretleri vardı. Hatta ilk turnuvalarımda bana ağabeyim eşlik etti. Ama onlarla oturup konuşup yapmak istediğimin bu olduğunu söylediğimde onlar da bana destek oldular. Dokuz sene boyunca hep arkamda oldular. Her maçımı izlediler, olabildiğince maçlarıma geldiler. O yüzden eğer bugün bir noktaya geldiysem bunu aileme borçluyum.

- Espor kariyerindeki en büyük hedefin nedir?

Her oyuncunun hedefi ülkemize dünya kupasında başarı getirmektir. Benim de en büyük hedefi her zaman bu oldu.

- Türkiye’deki gaming sektörünün gelişimi hakkındaki düşüncelerini öğrenebilir miyiz?

Ben başladığımda bu sektörde çok küçük bir topluluk vardı. Turnuvalar zor şartlarda düzenleniyordu. Ama şimdi baktığımızda önce kitle genişledi, sonra ilgi artmaya başladı,

turnuva sayıları ve kalitesi gittikçe büyüdü. Artık bazı özel turnuvalar stadyumlarda çok büyük kitleler tarafından izleniyor. Yani esporda son 10 yılda inanılmaz bir gelişme yaşandı. Ben bu ivmenin daha da hızla büyüyeceğine inanıyorum.

- Yıllardır Red Bull Solo Q’da ‘Vadi’nin Ustaları’ turnuvasında yer alıyorsun. Red Bull Solo Q turnuvasının formatını nasıl buluyorsun?

Türkiye’de insanların bireysel olarak kendini gösterebileceği bir turnuva yoktu. Ve işte tam burada Red Bull Solo Q turnuvası devreye girdi. Gerçekten yetenekli olduğunu düşünenlerin kendini göstermesi için doğru adres. İnsanlar belki bir takımda oynamıyor olabilir, tek başlarına bir yerlere gelmeye çalışıyor olabilir. Kendilerini de ancak böyle turnuvalarda gösterebilirler. Ama bireysel olarak katılabileceğiniz turnuva sayısı yok denecek kadar az. O yüzden Red Bull Solo Q süper bir turnuva.

- Birçok genç, profesyonel bir oyuncu olmanın hayalini kuruyor. Profesyonel bir esporcu olmak isteyen gençlere ne tavsiye verirsin?

Genelde her işte olduğu gibi eğer profesyonel olmak istiyorlarsa mutlak profesyonel oyuncuların takip edip neleri doğru neleri yanlış yaptıkları anlamaya çalışmalılar. Bu da sürekli oyun izleyip analiz yaparak, kendi oynadıkları oyunları tekrar tekrar izleyip kendilerini objektif bir şekilde değerlendirerek gelişir. Eğer imkân varsa koçluk almak da çok faydalı olur. Ama en önemlisi çok zaman ayırıp çalışmak ve bu sayede de gelişmektir.

- Red Bull Solo Q’da bu sene de ‘Vadi’nin Ustaları’ turnuvasında mücadele ediyorsun. Karşında da zorlu rakiplerin olacak. Bu sene şampiyonluk gelecek mi?

Rakipler dışarıdan zorlu gözüküyor olabilir ama Zeitnot dışında beni zorlayacak bir rakibim olduğunu düşünmüyorum.

- Red Bull, Türkiye’de ve dünyada birçok gaming organizasyonuna imza atıyor. Bu durum gaming sektörünün gelişmesinde nasıl bir etken sence?

Bence her organizasyon sektörün gelişmesine çok büyük katkı sağlıyor. Red Bull bu işi çok iyi yapıyor. O yüzden beni davet ettikleri veya katılabilmemin mümkün olduğu her Red Bull etkinliğine katılmayı dört gözle bekliyorum.