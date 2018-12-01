’Kendimden çok Ekuban’a sevindim’

Trabzon’un İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri tek golünü kupada 2. Lig takımı BUGSAŞ’a atmıştı. Son iki maçta süre alamayan, maça da yedek başlayan 30 yaşındaki futbolcu, oyuna girdikten 27 saniye sonra golünü attı. Skoru tayin eden Vahid Amiri, “Çok önemli bir maçtı bizim için. Deplasmanda 3 puanı kazanmak çok önemliydi. Fenerbahçe maçından sonra yükselişimize devam ediyoruz. Ben kendi golümden çok Ekuban’ın gol atmasına seviniyorum” ifadesini kullandı.