’Kendimden çok Ekuban’a sevindim’

Trabzonspor'da takımın 2. golünü kaydeden Vahid Amiri, maç sonu açıklamalarda bulundu.

01 Aralık 2018, Cumartesi 23:12
- A +
’Kendimden çok Ekuban’a sevindim’

Trabzon’un İranlı sol kanat oyuncusu Vahid Amiri tek golünü kupada 2. Lig takımı BUGSAŞ’a atmıştı. Son iki maçta süre alamayan, maça da yedek başlayan 30 yaşındaki futbolcu, oyuna girdikten 27 saniye sonra golünü attı. Skoru tayin eden Vahid Amiri, “Çok önemli bir maçtı bizim için. Deplasmanda 3 puanı kazanmak çok önemliydi. Fenerbahçe maçından sonra yükselişimize devam ediyoruz. Ben kendi golümden çok Ekuban’ın gol atmasına seviniyorum” ifadesini kullandı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.