NBA'de Phoenix Suns forması giyen yıldız oyuncu Devin Booker'ın halkın corona virüs nedeniyle izolasyon kurallarına dikkat ettiği dönemde Kendall Jenner ile görüntülenmesi olay olmuştu.

TMZ, Devin Booker ve Kendall Jenner'ı bir seyahat sırasında görüntüledi. İkilinin yakın çevresinden ise aynı arkadaş grubundan oldukları ve biraz hava almak için gezintiye çıktıkları iddia edilmişti.

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Bu açıklamalar ise Devin Booker'ın kız arkadaşı Hannah Harrison'ı tatmin etmedi. Genç modelin Devin Booker'ı tüm sosyal platformlardan engellediği belirtildi.

İlişkilerini ilk olarak Instagram'da duyurdukları ilişkileri sonrası Devin Booker'ın Harrison'ın Instagram hesabında yaptığı yorumlar da silinmiş oldu.

Kendall Jenner'a gelen tepkiler nedeniyle Devin Booker ile görüntülenmesi bir anda sosyal medyada ciddi bir gündem haline gelince Hannah Harrison'ın da bu tablodan büyük rahatsızlık duyduğu ve Devin Booker, Jenner ile arkadaşsa bile kendisinin bunu bilmediği aktarıldı.