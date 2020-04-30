Kendall Jenner: Cinsel organımı kontrol edemiyormuşum gibi davranıyorlar

Kendall Jenner'ın NBA'de Phoenix Suns forması giyen Devin Booker ile görüntülenmei sonrası ortalık karıştı. Daha önce birçok NBA yıldızıyla adı geçen Kendall Jenner için sosyal medyadan bir kullanıcı, "Belki de NBA oyuncuları kendi aralarında onu paslaşıyordur" şeklinde skandal bir yorum yaptı. Bunun üzerine ise Kendall Jenner, yorumu direkt alıntılayarak cevap verdi ve "Cinsel organımın kontrolünü sağlayamıyormuşum gibi davranıyorlar" yazdı.

Kendall'ın tweetine ise kardeşi Kylie Jenner ve birçok isimden destek gelirken kullanıcılardan biri de "Belki de Jenner, basketbolcuları paslaşıyordur" ifadelerini kullandı.

Devin Booker ile yakın arkadaş olduğu belirtilen Jenner'ın sosyal mesafe kuralları kapsamında az sayıda arkadaşının olduğu bir çevreyle görüştüğü ve biraz gezmek adına o çevreden yer alan Devin Booker ile dışarı çıktığı aktarılıyor.

Kendall Jenner'ın ismi daha önce ise Ben Simmons, Blake Griffin, Chandler Parsons, Jordan Clarkson, D'Angelo Russell, Kyle Kuzma gibi NBA yıldızlarıyla anılmıştı.

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