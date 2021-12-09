Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, U17 takımında forma giyen on numara oyuncu Kenan Yıldız ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor.

Bayern, Kenan Yıldız ile uzatmak istiyor

Tuttomercatoweb sitesinde yer alan habere göre; Bavyera ekibi, sözleşmesi 30 Haziran 2022 yılında sona erecek olan 16 yaşındaki genç oyuncu ile yeni sözleşme uzatmaya hazırlandığı belirtildi.

Juventus & Ajax

Haberde, genç oyuncu ile İtalyan devi Juventus ve Hollanda ekibi Ajax'ın da ilgilendiği öğrenildi.

Türkiye U17 forması giyiyor

Hem Alman hem de Türk pasaportu (Baba Türk, Anne Alman) bulunan Kenan Yıldız, Türkiye U17 forması da giyiyor. Milli Takım ile 7 maça çıkan 16 yaşındaki on numara oyuncusu, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Bu sezonki performansı

Öte yandan, bu sezon Bayern Münih U17 ve U19 ile totalde 15 maça çıkan genç oyuncu, 5 gol ve 8 asist kaydetti. Genç oyuncu Almanya'da stil olarak Kai Havertz'e benzetiliyor.

Bayern Münih'te oynadığı altyapı takımlardaki performansı:

Bayern Münih U17: 6 maç, 4 gol, 5 asist

Bayern Münih U19: 6 maç, 1 gol, 3 asist

Bayern Münih UEFA U19: 3 maç

Kaynak: Ajansspor



