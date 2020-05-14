Kenan Sofuoğlu’ndan 19 Mayıs’ta Muhteşem Türkiye Tanıtımı

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Dolmabahçe Sarayı önünden ülkemizi dünya şampiyonalarında temsil eden milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu ile birlikte start alacak.
Bu önemli tanıtımın startını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar verecek.
Sofuoğlu ve Razgatlıoğlu İstanbul’un tarihi yerleri Karaköy, Sirkeci Garı, Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, Yedikule, Topkapı ve Balat’tan geçip, Taksim Meydanı’nda tanıtım turunu sonlandıracak.
Not: Saat 11.00’da Dolmabahçe Sarayı önünden başlayacak tur için TV kanallarına canlı yayın yapmaları için izin verilecektir.