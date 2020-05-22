Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu yerli üretim lastikle yarıştı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Türk Telekom’un ana sponsorluğunda düzenlenen 19 Mayıs Atatürk Rallisi’nde TMF Milli Takımlar Kaptanı Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, ANLAS Anadolu Lastik AŞ tarafından tasarlanıp, üretilen ANLAS Viento Sport ile yarıştı.

Milli yarışçılar, tarihi İstanbul sokaklarında görsel bir şölen sunabilmek için ANLAS Viento Sport ön ve arka lastiklerin muhteşem performansına güvenirken, Türk şirketinin ürün kalitesi sporcuların Dolmabahçe, Karaköy, Sirkeci Garı, Sultanahmet Meydanı, Yedikule, Topkapı ve Balat’tan geçerek Taksim’deki finişe ulaşılmasına yardımcı oldu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, “Federasyon olarak birçok alanda ülkemize hizmet etmeye çalışıyoruz. Dünya şampiyonalarında başarıyı hedefliyor, sosyal hayatta da motosiklet kültürünü yaymaya çalışıyoruz. Ülkemizin 2023 vizyonu kapsamında yerli ve milli üretimin ne kadar önemli olduğunun bilinciyle hareket ederek, organizasyonlarımızda da yerli ve milli firmalarımızı destekliyoruz. ANLAS marka lastiklerin hem uluslararası hem de ulusal yarışlardaki başarılı performansını Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi ile bir kez daha görmüş olduk. ANLAS’ın global markalar ile rekabet eder seviyede olmasından dolayı ayrıca gurur duyuyoruz.” dedi.

ANLAS Yönetim Kurulu Başkanı Eray Savcı, “Normal veya hızlı sürüşte motosiklet sürücüleri için esas olan yol tutuşudur. İstanbul’un tarihi sokaklarında yapılan Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi’nde yol yüzeyinin engebeli olması, yüksek süratte tutuşu azaltan etkenlerden biriydi. Ama %100 Türk mühendislerinin emeği ile tasarlanıp, üretilen ANLAS Viento Sport lastiklerimizle bu sorunu minimize ettik. Hem Kenan Sofuoğlu hem de Toprak Razgatlıoğlu güvenli bir şekilde bu özel organizasyonu tamamladılar. Yerli ve milli lastiğimiz ANLAS Viento Sport’un yüksek süratlerde de yolda iyi bir performans sergilediğini Ralli ile bir kez daha görmüş olduk. Yüksek performanslı motosikletler için lastik geliştiren Dünyanın 7 büyük markasından biri olmaktan gurur duyuyoruz. Anlas markası olarak her zaman yerli ve milli üretimi yerel kaynaklarımızla destekliyoruz.” diye konuştu.