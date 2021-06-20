Kenan Sofuoğlu ve İhsan Boya bir araya geldi

Motosiklet yarışlarında 5 kez Dünya Şampiyonu olan Dünya’ca ünlü Türk Motosiklet Yarışçısı TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi, AK Parti Sakarya Milletvekili, Millî Sporcu Kenan Sofuoğlu; Ünlü otomobil markası Peugeot’un 3 kez üst üste kırılması zor olan bir rekora imza atarak; Dünya’nın en iyi ve başarılı 170 teknisyenden biri olan Sakaryalı Adaotogarage Firma sahibi Elektronik Uzmanı İhsan Boya’yı ARGE Merkezi’nde ziyaret ederek; çalışmalarını yakından inceledi. Türkiye’deki gizli cevherleri ortaya çıkartıp, ülkeye, topluma ve otomobil sektöre kazandırmak için biz bilgilerini paylaşmayı hedefleyen Peugeot Şampiyonu usta İhsan Boya; Dünya’ca ünlü Türk Motosiklet Yarışçısı olan, kişiliği, mütevaziliği ve yardımseverliği ile özellikle gençlerin ilgi odağı olan Kenan Sofuoğlu’nu ARGE Merkezi’nde ağırladı.

Türkiye'nin en hızlı otomobili onlara emanet

Türkiye'de ilk ve sadece Sakarya'da olan, E -5 Karayolu Üzeri Bölge Trafik Karşısında 'Beyinci İhsan' olarak hizmet veren Adaotogarage 'Uygulamalı Usta Yetiştirme Kampı'nı ziyaret ederek İhsan Boya ile tanışan Ünlü Şampiyon Sofuoğlu; “Motor Beyin, Ana Beyinler, Sinyal Kolları, Airbag Beyinleri gibi otomotiv elektroniği alanı ile bilgi aldı. Sosyal medya hesaplarında “Beyinci İhsan abi” diye paylaşımda bulunan Dünya SüperSport Motosiklet Şampiyonu Milletvekili Kenan Sofuoğlu; başarılı çalışmalarından dolayı Elektronik Uzmanı İhsan Boya’yı tebrik ederek, her zaman yanında ve destekçisi olacağını söyledi.

Kendi patenti olan cihaz ile ünlü aracı test etti

Türkiye’de ilk proje ve çalışmalarıyla ulusal bir Youtube haber kanalına gündem olan Sakaryalı genç mucit, Adaotogarage Firma sahibi ve Oto Elektronik Uzmanı İhsan Boya; Motosiklet yarışlarında 5 kez Dünya Şampiyonu olan Dünya’ca ünlü Türk Motosiklet Yarışçısı AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nu ağırlamaktan mutluluk ve onur duyduğunu ifade etti. Şampiyon Sofuoğlu’nun ayrıca aracının bulunduğu evinin garajında ziyaret eden İhsan Boya; Dünya’nın en hızlı otomobili 2021 model Ferrari SF90 Stradale’yi yakından inceleyerek, kendi patenti olan cihaz ile ünlü aracı test etme fırsatı yakaladı.