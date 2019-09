Kenan Sofuoğlu: Dünya Motokros Şampiyonası’na çok iyi hazırlandık

"Bu işi ne kadar iyi becerdiğimizi inşallah dünyaya göstereceğiz"

Mustafa AKIN-Ali DANAŞ-Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- Dünya şampiyonu eski motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Afyonkarahisar'da düzenlenen Dünya Motokros Şampiyonası için "Bu yılki organizasyona çok iyi hazırlandık" dedi.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın (MXGP) 17'nci ayağı Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bugün yapılan sıralama turları ile başladı. Şampiyonanın ilk günü EMX 2T Avrupa Motokros Şampiyonası 1'inci yarışı ve WMX Dünya Kadınlar Şampiyonası 1'inci yarışı ile son bulacak. Dünya şampiyonu eski motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, eşi ve çocukları ile Afyon Motor Sporları Merkezi'ne geldi. Pisti ve daha sonra stantların bulunduğu alanı gezen Kenan Sofuoğlu, "Bu yıl da çok iyi hazırlandık. Özellikle bu yılın tekrarını yapabilmek için zorlandığımız dönemler oldu. Ankara'da özellikle Sayın Eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu çok çaba gösterdi ve hem Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere Spor Bakanlığı'na çok gidildi. Bu yıl için Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı. Bununla beraber bu yarışa çok destek ve sponsor bulabildik. Yani sponsorlar artık yarışır hale gelmişti bu yarışta ve bu organizasyonda olmak için. Cumartesi günü buraya geldiğimde tamamen farklı organizasyon gördüm. Tabii ki yarış yapmak ayrı bir şey; burayı şenlik havasında canlandırabilmek, insanların ilgisini çekip, buraya insanları toplamak çok ayrı bir şey" diye konuştu.

"BU İŞİ NE KADAR İYİ BECERDİĞİMİZİ İNŞALLAH DÜNYAYA GÖSTERECEĞİZ"

Dünya Motokros Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinliklerden de bahseden Sofuoğlu, "Dün akşam burası çok kalabalıktı. Güzel bir konser vardı. Akşam ve yarın akşam konserler olacak. İnanıyorum ki; bu yıl çok daha iyi organizasyon olacak. Çok daha kalabalık organizasyon olacak. Bu yarış bittiğinde, şampiyona pilotları, yabancı misafirler buradan ayrıldığı zaman dünyanın her yerine gittiklerinde Türkiye'de ne güzel bir organizasyon yapıldığını, Türk halkının onları nasıl sıcak karşıladığını ve bu işi ne kadar iyi becerdiğimizi inşallah dünyaya göstereceğiz" dedi.

"ÇOK EMEK VERİLDİ, EMEKLERİMİZİN DE KARŞILIĞINI ALDIK"

Geçen yılki şampiyona sonrasında Avrupa'da yarışa katılanlara organizasyonu nasıl bulduklarını sorduğunu kaydeden Kenan Sofuoğlu, "'Türkiye'deki yarış nasıldı, memnun muydunuz, sıkıntılarınız nedir?' dediğimde, herkes farklı bir Türkiye'yle karşılaştığını söyledi. 'Bizim kafamızda farklı bir ülke vardı. Ama gittiğimizde gördük ki; Türkiye gerçekten gidilmesi, görülmesi ve ailemizi de alıp orada tatil ortamında bir organizasyon geçireceğimiz bir ülkeydi' dediler. Çok emek verildi, emeklerimizin de karşılığını aldık" ifadelerini kullandı.

"MİLYONLARCA İNSAN TÜRKİYE'DEKİ YARIŞI BEKLİYOR"

Geçen yılki organizasyonun ardından alınan 'En İyi Pist' unvanı hakkında da konuşan Kenan Sofuoğlu, şunları dile getirdi:

"Parkur olarak biz geçen yıl çok iyiydik. Dünyanın en iyi parkuru seçildi ve bununla alakalı ödül alındı ama organizasyon olarak ben kendi adıma söylüyorum bunu, özeleştiridir bu, 'Daha iyi yapabilirdik' dedim. Özellikle buradaki milletvekilleri ve bakanımıza Ankara'da neler yapmamız gerektiği konusunda kendi tecrübelerimden tavsiyeler vermiştim. Bu sene görüyorum ki tamamen farklı bir ortamda bulunuyoruz. İnanıyorum ki o emeklerin karşılığını biz aldık. Tabii bu, bu kısmı, bir de diğer kısmı var. Bu yarış dünya şampiyonası olduğu için her yerde yayınlanan bir organizasyondan bakıyoruz. Milyonlarca insan bugün ve yarın buradaki yarışları izleyecek. Burada kadınlar dünya şampiyonası var ve yarın bir kadın dünya şampiyonu olacak burada ve kutlamaları yapılacak. Öte yandan, diğer kategorilerde de şampiyonları ile alakalı birçok insan bu yarışı dünyanın her yerinden takip edecek. Sezonun son yarışları olduğundan dolayı ilginin de çok arttığı bir yarış. Milyonlarca insan Türkiye'deki yarışı bekliyor."

"CUMHURBAŞKANIMIZ İLGİ GÖSTERİP HİMAYESİNE ALDIĞI İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Dünya Motokros Şampiyonası'nın bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınması ile ilgili olarak da konuşan Kenan Sofuoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ne kadar önem verdiği ortada. Bu yarışı ilk yılı olmasa da ikinci senesinde himayelerine aldırabildik. Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınmasındaki en büyük katkısı da şudur; prestiji artan bir organizasyon oluyor. Buraya sponsor bulmak çok kolay oldu. O anlamda da Cumhurbaşkanımız ilgi gösterip himayesine aldığı için çok teşekkür ediyorum. Biz elimizden geleni yaptık ve Cumartesi itibarıyla karşılığını aldığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



