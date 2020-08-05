Kenan Sipahi: Geri döndüğüm için çok mutluyum

Yeni sezon öncesi takım planlamasında transferlerini yürüten Fenerbahçe Erkek Basketbol takımı, İspanya’nın Real Betis takımında forma giyen oyun kurucu Kenan Sipahi ile bir yıllık anlaşmaya vardığını açıkladı. 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Sipahi; kariyerine Tofaş altyapısında başladı. 25 yaşındaki basketbolcu, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş ve Real Betis formalarını da terletti.

2019 yazında yurt dışında forma giyme kararı alan ve İspanya’nın Real Betis takımına transfer olan Kenan, İspanyol temsilcisinin formasıyla 23 ACB maçında görev yaptı ve maç başına 7.3 sayı, 3.5 asist, 2.3 ribaund ortalamaları ile oynadı.

Transferin açıklanmasının ardından önemli açıklamalarda bulunan Kenan Sipahi, "Öncelikle geri döndüğüm için çok mutluyum. Ayrılırken büyük bir üzüntü duymuştum. Bu sezon benim için gerçekten çok büyük bir heyecan olacak. Hem eski oyuncular hem de kadroya bu yaz dahil olan isimler bir araya gelerek, bu yeni dönemde en iyi şekilde uyum sağlamayı hedefleyeceğiz. Fenerbahçe Beko’dan teklif aldığımda gerçekten çok heyecanlandım. Sözleşmem devam etmesine rağmen Real Betis de bana anlayış gösterdi ve yardımcı oldu. Çok mutluyum ve yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.







