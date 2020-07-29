Fenerbahçe Beko, coach Kokoskov’u göreve getirmekle birlikte yeni sezon çalışmalarına hız vermiş ve 6 yabancı transfer (L.Brown/P.Guard, Jarrell Eddie/Ş.Guard, K.Forvet, Pierre, Ulanovas/K.Forvet, Barthel/U.Forvet, Hamilton/Pivot) birden yaparak kadroyu güçlendirdi. Kanarya ayrıca yerli rotasyon genişletmek adına da adımlar atmaya başladı. Sarı-Lacivertliler daha önce prensipte anlaştığı gündeme gelen eski oyuncusu Kenan Sipahi’nin kiralık olarak takıma katılacağı belirtildi. İspanya basınında çıkan haberde; Fenerbahçe ile Real Betis’in, Kenan Sipahi’nin transferi için kiralık olarak anlaşma sağladığı yazıldı. Buna göre Kanarya’nın bonservis ödemeyeceği de ifade edildi. 25 yaşındaki oyun kurucu, 2013-2015’te Fenerbahçe forması giymiş ardından Pınar Karşıyaka ve Beşiktaş’ta mücadele etmişti. Sipahi son olarak 2019’dan itibaren Real Betis’le anlaşmıştı.