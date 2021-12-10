İspanya Liga Endesa ekiplerinden Casademont Zaragoza, sezon başında Omar Cook'u sakatlığı nedeniyle sezon sonuna kadar uzatma opsiyonu içeren 4 aylık bir sözleşme imzaladığı Türk basketbolcu Kenan Sipahi ile yollarını ayırdığını açıkladı.

26 yaşındaki oyun kurucu, Liga Endesa'da forma giydiği 12 maçta 2,8 sayı, 2 ribaunt, 1,6 asist ortalamaları yakaladı. Daha önce 2019-20 sezonunda Liga Endesa'da Real Betis formasıyla mücadele eden Kenan 23 maçta 7.3 sayı, 2.3 ribaunt ve 3.5 asist ortalamaları yakalamıştı.

Kariyerinde TOFAŞ, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş , Fenerbahçe Beko, Betis ve Zaragoza formaları giyen milli oyuncunun yeni rotasının Türkiye olması bekleniyor.