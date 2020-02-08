Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Gaziantep FK’yı 3-0 mağlup ederken, 90 dakikanın sona ermesiyle konuk ekibin tecrübeli futbolcusu Kenan Özer'den gündem yaratan bir açıklama geldi.

88. dakikada ceza sahası içerisinde yerde kalan Kenan Özer'e Alper Ulusoy, 'Hakemi aldatmaya yönelik hareket' olarak yorumladı ve tecrübeli futbolcuya sarı kartını gösterdi. Maçın ardından pozisyonla ilgili yayıncı kuruluşa konuşan Kenan, ''Gökhan Gönül, benim ayağıma müdahale etti. Hakem geldi ve kendimi yere atmışım diye bana sarı kart gösterdi. Gökhan Gönül'e 'Gerçeği söyle senin de çocuğun var, benim de' dedim. Gökhan da bunu söyledi ama hala yok. Adam söylüyor ama vermiyor.'' dedi.

Teknik patron Sumudica da konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Gökhan Gönül'ü tebrik ederim, bu kadar dürüstçe penaltı olduğunu söylüyor ama hakemin umurunda değil. Kenan Özer cezalı duruma düştü ve haftaya yok. Bırakın sahada iyi oynayan kazansın! VAR bu şekilde devam edebilecek mi? Çok merak ediyorum."