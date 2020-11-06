Süper Lig'de haftanın açılış maçında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmadaki son golü, uzatma bölümünün son anlarında Gaziantep ekibinin tecrübeli futbolcusu Kenan Özer attı. 1987 doğumlu Kenan Özer, 2004 yılında 17 yaşındayken Beşiktaş altyapısına transfer olmuş ve daha sonrasında A takıma yükselmişti. Kenan Özer, Sergen Yalçın ve Murat Şahin'in de Siyah-Beyazlı ekipte takım arkadaşıydı.

Beşiktaş'ta çok fazla şans bulamayan ve çeşitli takımlara kiralanan Kenan Özer, Gaziantep FK öncesi kariyerinde Antalyaspor, Akhisarspor, Konyaspor, Ankaragücü gibi Süper Lig ekiplerinde top koşturdu.