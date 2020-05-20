Almanya 2. Lig ekiplerinden Hannover 96’nın hocası Kenan Koçak, FANATİK’e konuştu. 25 maç sonunda 32 puanla 11. sırada yer alan 39 yaşındaki genç çalıştırıcı liglerin başlaması konusunda değerlendirmelerde bulundu: “Futbola dönmek güzel. Gönlümüz her zaman karşılaşmaların seyircili olmasından yana. Ama şu anki şartlar ve sürece baktığımız zaman ister istemez böyle oynanmasının gerektiğinin farkındayız. O nedenle kurallara uymalıyız. Ayrıca bizim bu haftaki rakibimiz Dresden’de pozitif vaka çıktığı için maçı ileri bir tarihte oynayacağız.”

‘Gerçekleri unutmuyoruz’

“Haftada iki kere test yapılıyor. Hiçbir puan, hiçbir başarı sağlıktan önemli olamaz. Ama futbolun ekonomik gerçeklerini de unutmamamız gerekiyor. Maçların ardından herkesin kendi bireysel sorumluluğunda hareket etmesi ve en önemlisi haftada iki kere etkili sonuç veren testler uygulanarak maçlara devam ediliyor. Şu anda dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir ülke olarak Almanya’nın ligleri oynatıp tamamlaması ve başarısı çok önemli gözüküyor.”