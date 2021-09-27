Son olarak Kasım 2019 - Haziran 2021 döneminde ise bir diğer Almanya 2. Lig ekibi Hannover 96'da görev yapan Kenan Koçak, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un ekibine katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2015/16 sezonunda Julian Nagelsmann ve Domenico Tedesco gibi isimlerle birlikte Hennes Weisweiler Akademisi'nde teknik direktörlük eğitimini tamamlayan Kenan Koçak ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken 40 yaşındaki antrenörün kariyeri merak konusu oldu. Kenan Koçak kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Kenan Koçak kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde.

Kenan Koçak kimdir, hangi takımları çalıştırdı? Kenan Koçak kaç yaşında, nereli?

Kenan Koçak, 5 Ocak 1981'de Kayseri'de doğdu. SV Waldhof Mannheim takımının altyapısında futbola başladı. Ön libero mevkiinde oynayan Koçak, 2001/02 sezonunda aynı takımla ilk profesyonel lig maçına çıktı. 2001/02'de DSV Leoben ve 2003/04'te Austria Salzburg'da [şimdiki adıyla RB Salzburg] iki sezonluk Avusturya deneyimi yaşadı. Koçak, daha sonra Mannheim'a döndü. 2003 yılında Mannheim'de forma giydiği dönemde, takımın teknik direktörlüğünü şimdi yardımcılığını üstlendiği Stefan Kuntz yapmaktaydı.

Almanya ve Avusturya liglerinde çeşitli profesyonel takımlarda forma giyen Koçak, 2006/07 sezonunun sonunda SV Waldhof Mannheim'da geçirmiş olduğu sakatlık nedeniyle faal futbolculuk yaşantısını noktaladı.

İlk antrenörlük deneyimini 2009/10 sezonunda FC Türkspor Mannheim ile yaşayan Koçak, 2011-2013 yılları arasında VfR Mannheim takımında teknik direktör olarak görev yaptı. 2013/14'te SV Waldhof Mannheim'e geçti ve 3 sezon bu kulüp teknik direktör olarak çalıştı.

2015/16 sezonunda Julian Nagelsmann ve Domenico Tedesco gibi isimlerle birlikte Hennes Weisweiler Akademisi'nde teknik direktörlük eğitimini tamamladı. 2016 yılının temmuz ayında Almanya 2. Lig ekiplerinden SV Sandhausen'in başına geçti.

Son olarak Kasım 2019 - Haziran 2021 döneminde ise bir diğer Almanya 2. Lig ekibi Hannover 96'da görev yaptı; Almanya 2. Ligi'nde 150'ye yakın karşılaşmaya çıktı.