Bundesliga 2'nin 14'üncü haftasında Hannover 96'nın başına geçen Türk teknik direktör Kenan Koçak, performansı ile alkışları topladı. Göreve geldiğinde sadece 3 galibiyeti olan takımla 21 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Kenan Koçak, Bundesliga'da görev alan tek Türk teknik direktör.

"Yeni yabancı kuralı sorunlar için çözüm olmaz"

Başarılı çalıştırıcı, TRT SPOR'a özel açıklamalarda bulundu. TFF'nin yeni yabancı kuralınının Türk futbolundaki sorunlara çözüm olmayacağını savunan Koçak, şunları söyledi:

"Eğer yeni kural gençlerin önünü açmak amacıyla alınmışsa bana göre bu kural yanlış. Bana göre bu kural asıl sorunları görmekten alıkoyan bir karar. Yabancı sayısının sınırlı veya sınırsız olması Türk futbolununun alt yapısına ne artı ne de eksi olarak yansır. Alt yapıda oyuncu yetiştirmek için öncelikle bir plan, bir vizyon ve bir felsefeye sahip olmanız lazım. Daha sonra bu vizyonu ve felsefeyi işletecek ve öğretecek eğiticiler gerekir. Eğitmenleri eğiten üst kafalar gerekir. Gençlerimize fırsatlar sunan platformlar lazım. Tesisler olması lazım. Okulla işbirliği içinde olunması lazım. Her yaş grubuna uygun imkanlar olması lazım. Yabancı sınırlamasıyla alt yapıdaki yetenekli oyuncular daha çok ön plana çıkacağı düşünülüyorsa bana göre bu görüş yanlış. Asıl düşünülmesi gereken konu eğitmen yetiştirmemiz ve eğitmene verdiğimiz değerdir. Eğitmenin de yetiştirdiği gençlere; belirlenen vizyon çerçevesinde yaş grubuna göre saha içi ve saha dışında nasıl davranılacağını öğretmesi gerekir."

"Süper Lig'den teklif aldım ama..."

Koçak, Süper Lig'den teklif alıp almadığına ilişkin soru üzerine ise "Tabii ki görüşmelerim oluyor ancak görüştüğüm takımların ismini açıklamam etik olmaz. Şu anda çalışan hocalara saygısızlık olur" dedi.

"Maddi olarak imkan varsa Arda Turan'ı kadromuzda görmek isteriz"

Devre arasında Medipol Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan'ın transfer gündemlerinde olup olmadığına ilişkin soruya Kenan Kocak, "Arda Turan kendini ispatlamış ve kalitesi tartışılmaz bir futbolcu. Eğer maddi olarak imkan varsa ve Arda Turan da isterse kadromuzda görmek isteriz." yanıtını verdi.