Geçen sezon Almanya Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'yı çalıştıran Kenan Koçak, Türkiye ve Almanya'nın EURO 2020'de aldığı başarısız sonuçlar, PSV- Galatasaray karşılaşması, kariyer planlaması ve yeni transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Koçak, kısa bir süreliğine geldiği Türkiye'den Almanya'ya hareket etmeden önce İstanbul Havalimanı'nda Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) sorularını yanıtladı.

"İYİ FUTBOLCULAR TRANSFER ETTİLER"

Fenerbahçe 'nin Serdar Dursun, Beşiktaş 'ın Kenan Karaman ve Medipol Başakşehir'in Ahmed Kutucu transferlerini yorumlayan Kenan Koçak, "Bunlar kendilerini Almanya'da ispatlamış, üst düzey futbol oynamış insanlar. Bir transfer oyuncuların gelmesiyle bitmiyor. Oradaki hocanın sitemine uyması lazım. Futbolcular gittikleri kulüplerde iyi bir çalışma fırsatı bulurlar ve eminim Türk futboluna faydalı olurlar. O futbolcular hem saha içi hem saha dışı değerli insanlar. Adaptasyon sürecinde kendin de hazır olman lazım. Kulüpleri tebrik etmek lazım. İyi futbolcular transfer ettiler" diye konuştu.

"BENİ HEYECANLANDIRACAK PROJE OLMASI LAZIM"

Aralarında Türk takımlarının da olduğu birçok kulüple görüşmelerde bulunduğunu anlatan Koçak, kariyer planı için, "Şu an teklifleri değerlendiriyorum. Kendimi zoraki bir durumda hissetmiyorum. Ben profesyonelim. Dünyanın her yerine açığım. İnandığımız, güvendiğimiz proje olursa yaparız. Bizi heyecanlandıracak proje olmazsa yapmayız. Yaptığımız işlerde kararlılık çok önemli. İnandığım proje olursa yarın başlarım. Bu nasıl olur, ne zaman olur; hakkımızda hayırlısı" ifadelerini kullandı.

"TURU GÜNCEL PERFORMANSLAR BELİRLER"

Kenan Koçak, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turundaki rakibi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçlara yönelik görüşlerini de aktardı. Hollanda ekibinin teknik direktörü Roger Schmidt'i iyi tanıdığını vurgulayan Koçak, şunları dedi:

"Çok zor bir müsabaka olacak. İki güçlü takım karşı karşıya gelecek. Galatasaray yönetimi yeni geldi, daha transfer yapmadılar. Onların başında Fatih hoca gibi değerli bir hoca var. Karşı taraf da çok güçlü bir takım. Roger kendini ispatlamış bir hoca. PSV hızlı ve seri bir takım. Onun için çok bir müsabaka olacak. Bu müsabakanın güncel performansı turu geçeni belirler. Umarım Galatasaray iyi, güncel bir performans sergiler. İki müsabaka da çok zor geçecek."

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL, (DHA)