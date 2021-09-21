A Milli Takım 'da Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından Stefan Kuntz dönemi başlamıştı. Alman teknik adam, kendisini 3 yıllığına Ay-Yıldızlılar'a bağlayan sözleşmeye imza atarken, yardımcılarının kim olacağı merak edilmeye başlanmıştı. Bu konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) hâlâ resmi bir açıklama gelmese de FANATİK'in ulaştığı bilgiye göre, Kenan Koçak bu göreve çok yakın.

İkili daha önce 2002-2003 sezonunda Alman ekibi Waldhof Mannheim'de buluşmuştu. O dönem futbolculuk kariyerini sürdüren Kenan Koçak, Kuntz'un öğrencisiydi.

Teknik adamlık kariyerine VfR Mannheim'de başlayan ve buradaki 2 yıllık macerasında 1.97'lik puan ortalaması yakalayan Kenan Koçak, 2013'te Stefan Kuntz ile buluştuğu Waldhof Mannheim'ın başına geçti. 2016-2018 yılları arasında Sandhausen'i çalıştıran Kenan Koçak son olarak Hannover'de görev yapmıştı.

FANATİK ÖZEL



