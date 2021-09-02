Kenan Karaman: Üç puanı alsaydık bizim için çok güzel olacaktı

A Milli Takım oyuncularından Kenan Karaman, Karadağ ile oynanan 2022 Dünya Kupası Eleme maçının ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Kenan Karaman, "Topuğumda ağrı hissettim, bu 1-2 haftadır var. Risk almak istemedim, oyundan çıktım. Bugün 3 puanı alsaydık bizim için çok güzel olacaktı, diğer maç da herhalde berabere bitmiş.

'Yine de iyi oynadığımızı düşünüyorum'

"2-0 öndeyiz, 2-2 bitiyor maç...Son dakikalarda zamanı kullanmalıyız. Yine de iyi oynadığımızı düşünüyorum. İnşallah bir sonraki maçlardan galip ayrılırız." ifadelerini kullandı.