Kenan Karaman: Takım karakter gösterdi

Almanya karşısında A Milli Takım'a beraberliği getiren golün sahibi Kenan Karaman, maçın ardından konuştu.

Kenan Karaman, "Takım bugün çok büyük karakter gösterdi. Kolay değil Almanya gibi büyük bir takıma karşı bence çok iyi bir performans çıkardık. Hocamız bizi maça iyi hazırladı. Rusya ve Sırbistan maçlarına odaklanacağız."

"Çok güzel bir hava yakaladık, Avrupa Şampiyonası'na katıldık. Kendimizi hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na hazırlanacağız."



