Kenan Karaman: 'Pes etmiyoruz!'

FANATİK ÖZEL - Tunç Kayacı | Almanya Bundesliga’da zor günler geçiren ve Play-Out potasında yer alan Fortuna Düsseldorf’ta Kenan Karaman, son dönemdeki performansı ile takımını adeta ayakta tutuyor. Son 5 maçta 5 gol atan milli futbolcu, son olarak Schalke karşısında takımına zaferi getiren golü kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu, muhteşem performansı sonrasında da çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Kenan’ın sözlerinden ön plana çıkanlar: “Şu anda gerçekten çok iyi bir hava yakaladık. Mücadele gücü yüksek bir takım olarak rakip kim olursa olsun pes etmiyoruz.”

‘Herkesin takdirini kazandık’

“Ben de hem gollerimle hem de savaşarak takımıma katkı yapmaktan çok mutluyum. Erteleme öncesinde yakaladığım formu şimdi yine devam ettirmem çok önemli. Yeni hocamız bana çok güveniyor ve şans veriyor. Ben de onu mahçup etmedim şu ana kadar. Puan cetvelinde düşme hattında olmamıza rağmen herkesin takdirini kazanan bir Düsseldorf var.”

‘Güzel bir kapanış istiyoruz’

“Çok pahalı kadrolara karşı kolektif bir ruhla oynuyor ve iyi sonuçlar alıyoruz. Schalke maçında çok değerli bir 3 puan aldık. Şimdi üst sıralardaki takımlarla zorlu maçlarımız var. İnşallah bu süreçte de puan almayı sürdürüp ligde kalmayı başaracağız. Kişisel performansım önemli ama önemli olan takım olarak da sezonu mutlu bitirmeliyiz. İnşallah hem ben hem de takımım güzel bir kapanış yaparız.”

Uwe Rösler yönetiminde harika bir çıkış yakaladıklarını belirten Kenan, "Yeni hocamızla öyle bir takım olduk ki puan cetvelinde bizi görenler düşme hattında olduğumuza inanmazlar. Şimdiden ligde kalmayı hak eden bir takımız" dedi.