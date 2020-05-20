Kenan Karaman: Özlemişiz

Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf’ta 2 sezondur forma giyen Kenan Karaman da futbolun geleceğiyle ilgili konuştu. Kırmızı-Beyazlı ekipte istikrarıyla dikkat çeken 26 yaşındaki golcü, uzun bir aranın ardından futbolu özlediğini belirtti. Milli futbolcu, daha da iyiye gideceklerini söyledi ve ekledi: “Seyircisiz de olsa özlemişiz. Tabii ki fizik olarak özellikle son bölümde iki takımda da yorgunluk gözlendi. Ama ilerleyen haftalarda bunları yapacağımız antrenmanlar sayesinde telafi ederiz.”

‘Türkiye örnek olacak’

“Şimdilik maçımızı oynadık normal hayatımıza, evimize döndük. Maçtan bir gün evvel yine kampa gireceğiz. Haftada iki kere testlerimiz yapılmaya devam edecek. İnşallah Türkiye de sağlıklı bir şekilde başlar. Bizim ligimiz dünya için bir örnek olacak. Umarım tüm ligler sağlıklı bir şekilde başlar ve biter.