Kenan Karaman Türk milli takımı forması giyen, Almanya'da futbol hayatını sürdüren bir Türk futbolcudur. Kenan Karaman hızı ve tekniği ile ön plana çıkmaktadır. Santrafor mevkisinde forma giyen Kenan Karaman forvet mevkisinin diğer yerlerinde forma giyebilmektedir. Sağ ayak oyunculardan olan Kenan Karaman Bundesliga'nın 2. lig takımlarında forma giyer. 1.89 metre boyu olan Kenan Karaman takımında 11 numaralı formayı giymektedir. Kenan Karaman Fortuna Disseldorf takımında forma giymektedir. Milli takımda ise yedek santrafor olarak görev yapmaktadır. Pek çok kritik maçta attığı gollerle bilinir. Kenan Karaman futbola ilk kez Almanya takımları ile başlamıştır. Birçok Alman kulüplerinin altyapısında forma giymiştir.

Kenan Karaman nereli?

Kenan Karaman Almanya'nın Stuttgart şehrinde dünyaya gözlerini açmıştır. Kenan Karaman aslen Giresunlu'dur.

Kenan Karaman kaç yaşında?

Kenan Karaman 1994 doğumlu olup 26 yaşındadır.

Kenan Karaman hangi takımlarda oynadı?

Kenan Karaman Almanya'da altyapı kariyerine başlamıştır. Kenan Karaman'ın altyapı kariyer bilgiler ise şu şekildedir;

- MTV Stuttgart (2000 - 2005)

- VFB Stuttgart (2005 - 2007)

- Stuttgarter Kickers (2007 - 2009)

- 1899 Hoffenheim (2009 - 2013)

Kenan Karaman'ın profesyonel kariyer bilgileri ise şu şekildedir;

- 1899 Hoffenheim (2013 - 2014)

- Hannover 96 (2014 - 2018)

- Fortuna Düsseldorf (2018 - Devam)

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Kenan Karaman'ın Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi devavm etmektedir. Fortuna Düseldorf'un oyuncusu olan Kenan Karaman 2021 yılı itibari ile de bu takımda forma giymektedir. Kenan Karaman'ın bu takımdan almış olduğu yıllık maaş 250 bin Euro’dur.

Kenan Karaman'ın hayatı

Kenan Karaman gurbetçi bir aileden gelmektedir. Almanya'nın Stuttgart şehrinde 1994 yılında dünyaya gelmiştir. Henüz 6 yaşında iken Kenan Karaman Stuttgart altyapısında forma giymeye başlamıştır. MTV Stuttgart adlı takımda 5 sene forma giymiştir. Kenan Karaman 2005 ve 2007 yılları arasında ise VFB Stuttgart takımının alt yapısında forma giymeye başlamıştır. Son olarak ise 1899 Hoffenheim takımının altyapısına 2009 yılında başlamış ve 2013 yılına kadar burada forma giymiştir.

Kenan Karaman 1899 Hoffenheim takımı ile sözleşme imzalamıştır. İlk kez profesyonel olarak futbol oynamaya başlayan Kenan Karaman 2013 yılından 2014 yılına kadar 1 sezon bu takımda forma giymiş toplam 5 maça çıkmıştır. Kenan Karaman 2014 yılında ise Hannover 96 ile anlaşmıştır. 4 sene forma giyen Kenan Karaman 2018 yılında sözleşmesi bitmiştir. Kenan Karaman Hannover 96 ile 87 maça çıkmış ve 10 gol atmıştır. 2018 yılında Kenan Karaman'ın yolu Fortuna Düsseldorf ile kesişmiştir. Fortuna Düsseldorf ile 47 maça çıkmış ve 11 gol atmıştır. Halen daha Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi devam etmektedir.

Kenan Karaman profesyonel kariyeri boyunca 139 maça çıkmıştır. Bu maçlarda 21 gol atmayı başarmıştır.

Kenan Karaman'ın Milli Takım kariyeri

Kenan Karaman ilk kez milli takıma 2012 yılında davet edilmiştir. Türkiye U18 maçı ile maça çıkan Kenan Karaman 6 maçta 4 gol atmıştır. Santrafor mevkisinde oynayan Kenan Karaman kısa süre içerisinde U19 takımı ile maçlara çıkmıştır. U19 takımı ile 5 maç oynamıştır. Kenan Karaman daha sonra sırası ile U20, U21 takımları ile maçlara çıkmıştır.

2017 yılında ilk kez Şenol Güneş tarafından milli takıma çağrılmıştır. A milli takım ile idmanlara çıktıktan sonra 2017 yılı itibari ile resmi maçlara da çıkmıştır. Kenan Karaman şuana kadar milli takımın formasını 17 kez giyiştir. 17 maçta 4 gol atmayı başarmıştır.