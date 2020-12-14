Kenan Karaman için Wolverhampton iddiası

Almanya Bundesliga 2'de Fortuna Düsseldorf giyen milli oyuncularımızdan Kenan Karaman için İngiltere Premier Lig'den talip var. Fussball Transfers özellikle milli takımdaki performansıyla dikkat çeken Kenan Karaman ile Wolverhampton'ın ilgilendiğini aktardı.

Süper Lig 'den özellikle Galatasaray 'ın da gündeminde olduğu belirtilen Kenan Karaman'ın Alman ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Wolverhampton ise Raul Jimenez'in sakatlığı nedeniyle devre arası transfer dönemi için belirlediği isimler arasında Kenan'a yer vermekte. Belirlenen isimler arasında Kenan Karaman'ın maliyet açısından uygun bir opsiyon olacağı aktarılmakta.

Fussball Transfers'in Calciomercato'ya dayandırdığı habere göre İtalya Serie A ekiplerinden Genoa da milli oyuncumuzun transferi ile yakından ilgileniyor.