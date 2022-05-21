Süper Lig ’in 38. haftasında Konyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Beşiktaş ’ta takımın tek golünü atan Kenan Karaman, maçın ardından konuştu. Kazanmak istediklerini ifade ederek sözlerine başlayan Karaman, "İlk yarı maça hakimdik. Çok ani bir gol oldu. Taraftarlarımızın önünde kazanmak istiyorduk, maalesef başaramadık. Yeni sezona çok iyi hazırlanıp, taraftarımıza daha iyi bir Beşiktaş izletmek istiyoruz. Yeni sezona hem hocalarımız hem de ekip olarak çok iyi hazırlanacağız. Hocamız zaten yeni sezon öncesi idmanların çok sert geçeceğini ve hazırlıklı gelmemizi söyledi. İnşallah çok iyi bir hazırlık olur, seneye çok daha iyi bir Beşiktaş izletiriz." ifadelerini kullandı.