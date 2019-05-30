Kenan Karaman: Güzel bir maç çıkardık

A Milli Futbol Takımımız, özel maçta Yunanistan ile Antalya’da karşı karşıya geldi. 2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Fransa ve İzlanda ile iki kritik maça çıkacak Türkiye Yunanistan'ı 2-1'lik skorla mağlup ederek moral depoladı.

Mücadelenin ardından A Milli Takımımızın futbolcularından Kenan Karaman, önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Kenan Karaman'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

"Öncelikle çok mutluyum. Milli takım için ilk golüm. İnşallah devamı gelir. Hocama da teşekkür ediyorum. Bana şans verdi. Güzel bir galibiyetti."

"Böyle maçlar sezon sonu zor oluyor. Tempo yüksek olmasa bile topa genelde biz hakimdik. Güzel bir maç çıkardık. Ekip çok mutlu, çok güzel."