Kenan Karaman: Gruptan çıkacağız

Milli futbolcu Kenn Karaman, Haziran ayında başlayacak EURO 2020 ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Sezonu Alman ekibi Fortuna Düsseldorf’ta geçiren Kenan Karaman ise, "Sezon iyi geçti. Takım olarak hedeflerimize ulaşamadık. Bundesliga’ya çıkmak istiyorduk ama maalesef olmadı. İyi bir sezon geçirdim, şimdi milli takıma odaklanıyorum. Şansımız çok büyük diye düşünüyorum. Mart ayında çok iyi maçlar çıkardık. İnşallah bu performansı Avrupa Şampiyonası’nda da göstereceğiz ve gruptan çıkacağız." ifadesini kullandı.

"Milli takıma odaklandım"

Kenan, Düsseldorf ile sözleşmesinin bitmesinin hatırlatılması üzerine ise, "Milli takım odaklıyım, sözleşmemi kafama takmıyorum." dedi.