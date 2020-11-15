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Kenan Karaman: Grupta birinci olmak istiyoruz

Rusya karşısında A Milli Takımımızın ilk golünü atan Kenan Karaman galibiyeti değerlendirdi.

15 Kasım 2020, Pazar 22:32 Son Güncelleme:
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Kenan Karaman: Grupta birinci olmak istiyoruz

Öncelikle çok mutlu olduğunun altını çizen Kenan Karaman, "Bugün ilk galibiyetimizi aldık. Bu seneyi güzel kapatmak istiyoruz. Rusya karşısında iyi bir performans ortaya koyduk. Rusya 10 kişi kaldığında daha kontrollü olabilirdik. Takım 10 kişi kalınca bazen zorlanıyoruz. Takım iyi mücadele etti, hak ederek kazandık." dedi.

"Macaristan'da da kazanmak istiyoruz." başarılı oyuncu, "Her şey iyi giderse grupta birinci olmak istiyoruz. Kazanarak gideceğiz ve diğer maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da konuşan Türkiye Grand Prixi için düşünceleri sorulan Kenan Karaman, "Favorimiz yoktu, yemekten sonra biraz izledik. Keyifliydik. Hamilton sonunda kazandı. Onu da buradan tebrik edeyim" dedi.

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