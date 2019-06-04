Yunanistan’ı 2-1 mağlup ettiğimiz hazırlık karşılaşmasında rakip fileleri bir kez sarsma başarısı gösteren Kenan Karaman görev bekliyor... 25 yaşındaki futbolcunun, idmanlarda sergilediği performans ile teknik heyetin gözüne girmeyi başardığı öğrenildi.

Bu doğrultuda Cenk Tosun’un sakatlanması, Enes Ünal ile Yunus Malı’nın formsuz görüntüsü ile hücum hattında tek alternatifi Burak Yılmaz olan teknik direktör Şenol Güneş’in, Fransa karşısında ilerleyen dakikalarda Kenan’a şans verebileceği öğrenildi.