Kenan Karaman: Golden sonra dağıldık

EURO 2020'nin açılış maçında beklenmedik bir şekilde İtalya'ya 3-0 mağlup olan milli takımımızda Kenan Karaman, maç sonrası karşılaşmayı değerlendirdi.

Kenan, "İlk yarı skoru tuttuk. İtalya genç ve etkili bir takım. Taktik seviyeleri çok üst düzeyde. Savunmada top kazandığımızda öne çıkamadık, bu problemdi. İkinci yarıda da golden sonra dağıldık, bunun olmaması lazım. Henüz hiçbir şey bitmedi, 2 maçımız daha var" ifadelerini kullandı.