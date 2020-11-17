Yaz döneminden beri Aslan'ın transfer gündeminde yer alan Kenan Karaman, A Milli Takım formasıyla ortaya koyduğu performansla büyük takdir topluyor. Son olarak Rusya'ya karşı çok iyi bir maç çıkaran ve ağları havalandırmayı başaran

26 yaşındaki futbolcunun grafiği, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in yüzünü güldürdü. Tecrübeli hocanın kadrosunda görmeyi çok istediği Kenan'ın, hem ileri uçta hem de kanatlarda görev yapabilmesi, kadroda derinlik isteyen Terim'i alternatif anlamında çok rahatlatacak gibi görünüyor. Fatih Terim'in Kenan Karaman'la ilgili olarak yardımcılarıyla da görüştüğü ve performansına övgü yağdırdığı, Galatasaray'a gelmesi durumunda çok iyi işler yapabileceğine inandığı belirtiliyor.

Lig bitimini beklemeyecekler

Takımı Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesiyle kariyerine Almanya 2. Ligi'nde devam eden Kenan'ın mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Yıldız futbolcu, ayrılığı uzun süre önce kafasına koymuştu. Galatasaray'la dolaylı yoldan yaptığı görüşmelerde pozitif bir tavır takınan Kenan Karaman'ın, kulüplerin arasındaki anlaşmayı beklediği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan gurbetçi forveti uygun bir maliyetle kadrosuna katmaya kararlı. Her ne kadar sezon sonunda bedava gelme ihtimali bulunsa da Terim'in isteğiyle Galatasaray Yönetimi bu transferi devre arasında bitirebilmek için her türlü formülü deneyecek.

Mini yorum

Galatasaray'a nefes aldırır

Almanya’da doğmuş, yetişmiş ve altyapısını almış bir isim Kenan Karaman. Disiplinli ve sistem oyuncusu. Çok gösterişli gözükmese de forvet hattında görevinin hakkını veriyor. Bunu hem kulüp hem de Milli Takım’da gösterdi. Uzun boylu ve savaşçı, hava toplarındaki etkili yapısıyla birlikte gol yollarında da etkili. Galatasaray için ihtiyaç bir isim. Çünkü Galatasaray’ın ön bölgede top tutamama gibi bir sorunu var. Kenan hem bu özelliğiyle forvete güç katar hem de orta alana nefes aldırır. Üstelik Düsseldorf’un 2. lige düşmesiyle orada kalmakta gönüllü değil. Bu faktör de transferin olabilmesi açısından bir avantaj.

Tunç Kayacı

Yetenekleriyle doğru tercih

Falcao ve Diagne gibi yüksek beklentili oyunculara rağmen Babel'in son haftalarda daha etkili olması, o bölgeye bir transfer ihtiyacı doğurdu. Gereken oyuncu profili ise net bir santrfordan ziyade, forvetin farklı bölgelerinde oynayabilecek biri. Milli Takım’da solda etkili olan, önde tek oynatabileceğiniz ya da bana göre en etkili olacağı 2. santrfor gibi oynayabilen Kenan Karaman, Galatasaray için doğru tercih gibi duruyor. Forvet hattındaki isimlere bakınca çok fazla seçenek olmasına rağmen, işin bitiricilik kısmında da Milli Takımımız’da iyi iş çıkaran Kenan Karaman'a doğru transfer değil diyecek halimiz yok...

Erman Özgür

Galatasaray'ın aradığı isim

En son söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Kenan Karaman her anlamda Galatasaray’ın aradığı bir isim. Sarı-Kırmızılılar için Kenan’ın hem milli oyuncumuz olması hem eğer istenirse Ocak ayında cüzi bir bedele transfer edilebilecek olması büyük avantaj. Sezon sonunda serbest kalacak yetenekli oyuncunun her geçen gün futbolunu geliştirdiğini de söylemek gerekir. Kanat ve forvet bölgelerinde görev yapabilen Kenan’ın yıllık maliyetinin de takımdaki birçok isimden düşük olacağı kesin. Son yıllarda genç ve yerli oyuncuları rakiplerine kaptıran Galatasaray, Kenan Karaman transferi ile bu durumu da değiştirebilir.

Metin Karabaş