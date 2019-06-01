Kenan Karaman: 'Burak Yılmaz gol atacağımı söylemişti'

Yunanistan ile oynadığımız ve Ay-Yıldızlılar’ın 2-1 kazandığı mücadelede 2. golü kaydeden Kenan Karaman, FANATİK’e çok özel açıklamalarda bulundu.

Almanya Bundesliga’da Fortuna Düsseldorf ile iyi bir sezon geçiren 25 yaşındaki santrfor, milli formayı giymenin heyecan verici olduğunu söyledi ve ekledi: “1 gün önce sahada olacağımı Şenol hocadan öğrenince çok heyecanlandım. İlk maçımda gol atmak benim için büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Sezon sonu böyle maçlar hem fiziksel hemde mental açıdan zor oluyor.”

‘Türkiye’de oynamak isterim’

“Maç boyunca oyunun kontrolünü elimizde tuttuk, bu bizim için önemliydi. Maç öncesi Burak Yılmaz yanıma geldi ve gol atacağımı söyledi. Burak ağabeyimin desteğini almak çok güzel. Rekabetin olduğu bir mevkide oynuyorum. Milli takım için iyi bir alternatif olmayı hedefliyorum.”

Kenan Karaman, foto muhabirimiz Murat Akbaş’ın sorularını yanıtladı

Geleceği ile ilgili bir soruya da yanıt veren Kenan, “Bundesliga’da oynuyorum, ileride Türkiye’de oynamak gibi bir düşüncem olabilir. Kendi eğitim ve gelişimimi en iyi şekilde sürdürmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

MURAT AKBAŞ | FANATİK ÖZEL