Kenan Karaman: Biz bitti demeden bitmez

A Milli Takım, Almanya'ya rakip olduğu bir maçta tarihinde ilk kez 3 defa fileleri havalandırma başarısı gösterdi. 3-3 biten gecenin kahramanı ise Almanya’da yetişen gurbetçi yıldızımız Kenan Karaman’dı. Sonradan girdiği maçın kaderini değiştiren Kenan, karşılaşmanın ardından oldukça sevinçliydi.

‘Maçtan beri çok mutluyum’

Gurbetçi oyuncu tarihi geceyle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Maçtan beri çok mutluyum. Çok güzel bir takımız, çok sıcak bir ortamda çalışıyoruz. Hocamız bizi her maça çok iyi bir şekilde hazırlıyor. Almanya gibi bir takıma karşı deplasmanda 3 gol atabilmek her takım için zordur. Kadrolarında yeni oyuncular olsa da her zaman belli bir sisteme sahip bir rakip. Bu yüzden böyle önemli bir maçta katkı verebildiğim için çok daha mutluyum. Şimdi Rusya ve Sırbistan’ı da yenerek yolumuza devam etmek istiyoruz.”

‘Jenerasyon kendini gösterdi’

Köln’de Milli Takım kampını ziyaret eden Yıldıray Baştürk, Ay-Yıldızlılar’ı şöyle değerlendirdi: “Milli Takım iyi bir jenerasyon yakalamış, genç ve kaliteli futbolculardan oluşan bir takım. Almanya karşısında dönem dönem iyi futbol sergileyen, oldukça umut veren bir Milli Takım izledik. Bu kadronun uzun yıllar devam edebileceğini düşünüyorum.”