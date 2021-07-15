Başkan Ahmet Nur Çebi’nin bir bölümünü izlediği antrenman, 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve yarım sahada 3 takımla yapılan turnuva maçları ile sona erdi.

Antrenmana Beşiktaş 'ın yeni transferi Kenan Karaman da katıldı.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 11.30 ve 18.00’de 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanlarla devam edecek.