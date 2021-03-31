Kenan Karaman attığı golle tarihe geçti

2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki 3 maçında Letonya ile 3-3 berabere kalan Türkiye, beklenmedik bir puan kaybı yaşadı.

Letonya karşısında ilk gol 2. dakikada Kenan Karaman'dan geldi. 27 yaşındaki futbolcu, böylece milli takımın 7 yıl sonra attığı en erken golü kaydeden futbolcu oldu. Daha önce 5 Mart 2014’te Mevlüt Erdinç, İsveç ile oynadığımız karşılaşmada 2. dakikasında rakip ağları havalandırmayı başarmıştı.

Letonya karşısında galip gelemeyen milliler, bu rağmen grupta 7 puanla Hollanda ve Norveç'in önünde lider konumda bulunuyor.