MİLLİ futbolcu Kenan Karaman, "Şu an Bundesliga'da oynuyorum. Almanya'da mutluyum. Bir gün Türkiye'ye Türk futbolcu olarak gelmek isterim" dedi.

Türkiye'nin Yunanistan'ı 2 - 1 yendiği hazırlık maçında 2'nci golü atan Kenan Karaman, karşılaşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yunanistan ile oynanan hazırlık maçının sezon sonu olması nedeniyle fiziksel ve psikolojik olarak zor geçtiğini dile getiren Kenan, "Tempolu olmasa da iyi bir maç oynadık. Topa çoğunlukla biz hakimdik. Güzel bir maç güzel bir galibiyet oldu. Bunu ilerdeki 3 maça da yansıtmak istiyoruz. Ben her maça hazır çıkıyorum. Dün hocamın beni oynatacağını öğrendim. Elimden geleni yapmaya çalıştım ve golle süsledim. Çok mutluyum" diye konuştu.

"BURAK AĞABEY BANA GOL ATACAĞIMI SÖYLEMİŞTİ"

Burak Yılmaz ile dün gerçekleştirdiği sohbetten de bahseden Kenan, "Burak ağabey bana gol atacağımı söylemişti. Önemli futbolcular, ben de onlardan öğrenmek istiyorum. Hem Burak ağabey hem Cenk ağabeyin arkasında ciddi alternatif olmak istiyorum. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hoca şans verdiğinde değerlendirmeye çalışıyorum" diye konuştu.

"BİR GÜN TÜRKİYE'YE GELMEK İSTERİM"

Kenan, kariyeri ile ilgili yöneltilen soruya ise, "Şu an Bundesliga'da oynuyorum. Almanya'da mutluyum. Bir gün Türkiye'ye Türk futbolcu olarak gelmek isterim" diye cevap verdi.

