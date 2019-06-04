Cim-Bom’un radarına giren gurbetçi futbolcunun mukavelesinde bulunan, “2 milyon euroya serbest kalır” maddesi, sarı-kırmızılıların elini güçlendirdi. Sol açık ve forvet oynayan Kenan için harekete geçecek olan Galatasaray, böyle bir ismi elinden kaçırmak istemiyor.

Galatasaray’ın yeni gözdesi Kenan Karaman oldu. A Milli Takımı formasıyla Yunanistan ve Özbekistan maçlarındaki performansıyla dikkat çeken gurbetçi futbolcunun koşulları da sarı-kırmızılıların çekim noktasını oluşturdu.

Almanya’da Fortuna Düsseldorf forması giyen 25 yaşındaki futbolcu için, Fatih Terim ve ekibinin olumlu rapor verdiği öğrenildi. Hem sol kanat hem de forvet oynayabilen Kenan’ın transferinde Galatasaray zorlanmayacak gibi görünüyor.

Galatasaray’ın bu transferde işini kolaylaştıran faktör, Kenan Karaman’ın kulübüyle sözleşmesinde serbest kalma maddesinin bulunması... Buna göre mukavelede, “2 milyon euroya serbest kalır” maddesi, sarı-kırmızılıların önünü iyice açtı. Bu potansiyeldeki bir futbolcuyu elinden kaçırmak istemeyen Aslan, önümüzdeki günlerde Almanya’ya çıkarma yapacak. Kenan’ın kulübüyle sözleşmesi 2021’de sona eriyor.

Kaan fırsatı kaçtı

Galatasaray’ın aynı takımdan ilgilendiği bir diğer isim olan Kaan Ayhan’da ise iş zora girdi. 25 yaşındaki milli stoperin 2.5 milyon euroluk serbest kalma maddesinin 31 Mayıs itibariyle sona erdiği ve artık transferi için kulübüyle bonservis pazarlığına girilmesinin gerektiği belirtildi.

Almanların 5 milyon eurodan aşağı inmemesiyle birlikte, Kaan’ın da Türkiye’ye gelme konusunda istekli olmaması transferdeki engeller olarak gösteriliyor.