Kenan Çarpışantürk son yolculuğuna uğurlandı

Gökçeada'nın Laz Koyu açıklarında geçen cuma günü saat 18.30 sıralarında avlanmak üzere denize açılan içerisinde 5 kişinin bulunduğu fiber tekne, alabora olarak batmıştı. Türkiye Off Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk ile Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ve Mehmet Çelik denizde kaybolmuştu. Yapılan aramalar sonucu Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşılmıştı. Çarpışantürk'ün cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerin ardından defnedilmek üzere İstanbul'a getirildi. Türkiye Off Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk’ün cenazesi, Kozlu Mezarlığı'ndaki camide kılınan cenaze namazının ardından getirildiği Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine eşi Fatma Çarpışantürk, kızı Doğa, oğulları Salih ve Arif Çarpışantürk'ün yanı sıra çok sayıda seveni de katıldı.

"OĞLU OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Büyük üzüntü yaşayan oğlu Salih Çarpışantürk, "Sadece bizim değil hepimizin başı sağ olsun. Babam sporunu hiçbir zaman şampiyonluk için yapmadı. Her zaman arkadaş ortamı için, sevildiği için yaptı. Bugünkü kalabalık da bu yüzden. Samimiyetinden dolayı çok seviliyordu. Kenan Çarpışantürk'ün oğlu olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Kenan Çarpışantürk'ün eşi Fatma Çarpışantürk ise, "Çok acı. Acı bunun yanında az kalır, çok üzüntülüyüz. Ciğerimiz yandı. Konuşulacak bir şey yok, sözün bittiği yer" diye konuştu. Yeğeni Harun Çarpışantürk de, "Çok ani bir ölüm oldu. Birlikte çok yarıştık. Çok üzüntülüyüz" ifadelerini kullandı.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)