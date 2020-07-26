Süper Lig’in 34. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü’nü 1-0 yenilen Yukatel Denizlispor’un teknik sorumlusu Kenan Atik, "Trabzonspor galibiyetiyle ligde kaldık." dedi. Atik, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, yenildiklerini ancak buna rağmen ligde kalmayı başardıkları için sevinçli olduklarını söyledi.

İki haftadır son saniyede yedikleri gollerle mağlup olduklarını hatırlatan Atik, şöyle konuştu:

"Ligden düşmenin eşiğine kadar geldik. Trabzonspor galibiyetiyle ligde kaldık. Denizlispor TFF 1. Lig’de zor günler geçirmişti. Bu ligde uzun yıllar kalmayı hak eden bir takımız. Amacımız da bu olmalı. Tekrar o acı günleri yaşamamak için Süper Lig’de kalmalıyız. O icraların, isyanların olduğu 1. Lig’e düşmemeliydik. Tek amacımız buydu. Bunu, ama öyle ama böyle başardık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Denizlispor’a hayırlı olsun."



