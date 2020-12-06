Kenan Atik: Olmayınca olmuyor!

Denizlispor teknik direktörü Kenan Atik Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldukları karşılaşma sonrası konuştu. Atik, "Altay çok iyi toplar çıkardı. Oyuncularım 90+8'e kadar oyunu bırakmadılar. Olmayınca olmuyor." ifadelerini kullandı.

İşte Kenan Atik'in yaptığı açıklamalar...

Kırılma anı penaltıydı, kaçırdık. Ondan sonra yine pozisyonlarımız var. Altay çok iyi toplar çıkardı. Oyuncularım 90+8'e kadar oyunu bırakmadılar. Olmayınca olmuyor.

Çok üzgünüz. İkinci yarıdaki futboldan sonra maçın skoru bu olmamalıydı. Ne kadar çalışırsanız çalışın, top bir şekilde gol oluyor. Gökhan iki kişinin arasına giriyor o aradan gol oluyor. İlk yarıyı kötü bitirdik.

Fenerbahçe ve Başakşehir gibi takımlara karşı 90+8'e kadar mücadele edebiliyorsa, başaracağız. Rakip takımın kalecisi maçın oyuncusuna aday. Beşiktaş maçında çok kötü goller yedi ama bugün de çok iyi oynadı.

Sezon başından beri aynı şeyleri konuşuyoruz. İlk yarılarda sıkıntılar yaşıyoruz. Oyuna adapte olmakta sıkıntılar yaşıyoruz. Onun üzerine çalışıyoruz. Bazen olmayınca olmuyor. En ufak bir hatada golü yiyoruz. Futbolda bazen oluyor böyle bir şeyler.