Kenan Atik kimdir? Kaç yaşında, hangi takımları çalıştırdı?

KENAN ATİK KİMDİR?

20 Mayıs 1965 doğumlu tecrübeli antrenör Kenan Atik, Denizli doğumludur. Doğup büyüdüğü şehrin takımı Denizlispor'da profesyonel olarak forma giyen Atik, Mesut Bakkal'ın da eski takım arkadaşıdır. Profesyonel futbolculuk kariyerini 1996 yılında Torbalı Belediye Spor'da tamamlayan Fatih Atik, ilerleyen yıllarda ise antrenörlük yaptı.

1999 yılından itibaren Denizlispor'un Süper Genç, B Genç, A2 Takımı gibi birçok takımında görev alan Atik, çok uzun yıllar boyunca Denizli ekibinin hem altyapısında, hem de as takımın antrenör ekibinde çalıştı. 2010/11 sezonunda TFF 1. Lig'de yer alan Denizlispor'da 6 maçlığına da olsa teknik direktörlük de yapan Kenan Atik, 2015/16 sezonunda ise 3. Lig ekibi Denizli Sarayköyspor takımını çalıştırdı. Antrenörlük kariyerinde 1. adamlık tecrübesi fazla bulunmayan Fatih Atik'in Denizlispor'da yapacakları merakla bekleniyor.







