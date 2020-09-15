TFF 1. Lig’de ilk haftayı 3 puan ile kapatarak moral depolayan Ankara Keçiörengücü, bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Başkent ekibi, Almanya’nın köklü kulüplerinden Hertha Berlin’in altyapısında yetişen ve Hoffenheim II, Bayern Münih II, Kayserispor, Adana Demirspor ile Karagümrük formaları giyen merkez orta saha Erdal Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yunus Emre Kartal / ANKARA (İHA)