Hem sağlık hem de lezzet bakımından dünya çapında ismini duyurmuş olan kemik suyu, pek çok açıdan önemli besin kaynakları arasında yer alır. Özellikle vitamin ve mineral açısından bir hayli zengin olan kemik suyu, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmede önemli bir odak noktası teşkil ediyor. Gün içerisinde belirli oranlarda tüketildiği takdirde vücudun onarımı ve yenilenmesi açısından büyük öneme sahiptir.

Kemik Suyu Neye İyi Gelir?

Özellikle başta çocuklar ve gençler olmak üzere her yaşta yetişkin için bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bir temel oluşturmaktadır. Böylece zararlı dış koşullara ve etmenlere karşı direnç gösterecek bir bünye kazanılır. Diğer yandan yaşlanma karşıtı besin kaynakları barındırdığı için kemik suyu cildin daha genç ve pürüzsüz görünmesine olanak vermektedir. Sağlık açısından ise enflamasyon kaynaklı pek çok hastalığa karşı önemli direnç oluşturur.

Tabii kemik ve eklem rahatsızlıklarına karşı da vücudun bir nevi savunma mekanizması geliştirmesine imkan verir. Gün içerisinde doğru miktarlar üzerinden ve farklı yöntemlerle tüketildiği takdirde, fiziksel ve psikolojik açıdan vücudun kendini onarmasına önemli fırsat sağlamaktadır.

Kemik Suyunun Faydaları Nelerdir?

Dünyanın pek çok farklı ülkesi ile beraber Türkiye'de yoğun olarak tüketilen kemik suyunun faydaları saymakla bitmez. Sağlıklı bünye ve uzun ömürlü yaşam için vücudun her kısmı adına önemli bir potansiyel teşkil eden kemik suyu, düzenli tüketilmesi gereken besin kaynakları arasında yer alıyor.

- Kemik suyunda yer alan kolajen, kondroitin ve glukozamin zayıflamış olan kıkırdak dokusunu güçlendirir,

- Mikroplarla savaşarak mevsim geçişlerindeki grip ve nezleden korur,

- Menopoz döneminde kemik erimesini önleyici bir potansiyel teşkil eder,

- Kemik suyu su içerisinde bulunan ilik vücudun bağışıklık sistemi ile bağlantılı olan hücre yoğunluğunu artırır,

- Mide ve bağırsak rahatsızlıklarını iyileştirmek için birebirdir,

- Çorba ile içilerek tokluk hissini artırmak suretiyle dengeli kilo verme imkanı sağlar,

- Mide ve bağırsak hastalıklarına karşı çözüm üretir,

Bu gibi daha sayılacak pek çok farklı avantajı nedeniyle, düzenli olarak kemik suyu tüketimi farklı besin kaynakları ile karıştırılarak tüketilmelidir.

Kemik Suyu Ameliyat Sonrası İçilmeli mi?

Kemik suyu içeriğinde barındırdığı pek çok önemli besin kaynağı ile sağlıklı bir yapı oluşturur. Bu yapıyı düzenli olarak tüketmek özellikle ameliyat sonrası önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Bu sebepten sadece ameliyat için değil ayrıca ciddi kazalar ile yaralanma sonucu da hızlı iyileşmek için kemik suyu tüketilebilir.

Hücre yapımı konusunda önemli bir destek sağlayan kemik suyu, böylece vücudun değişik noktalarındaki yaraların hızlı şekilde iyileşmesine olanak verir. Sadece vücudun dış kısımlarında değil ayrıca doku ve organ açısından da farklı ameliyatlar ve hasarlara karşı hızlı iyileşme süreci oluşturmaktadır. Bu sebepten doktor kontrolü altında olmak şartıyla kemik suyu ameliyat sonrası tüketilebilir.

Kemik Suyu Nasıl Tüketilebilir?

Tek başına içmek suretiyle ayrıca farklı yemekleri karıştırılarak kemik suyu tüketilebilmektedir. Zaten evlerde özellikle farklı yemeklere lezzet katabilmesi adına kullanılır. Çorbalarda ve sebze yemekleri ile beraber haşlanmış yiyeceklerde kullanılabilmektedir. Özellikle ilikli kemik suyu üzerinden farklı hazırlanışı ile beraber, içeriğine katılacak malzemeler üzerinden tüketilmektedir. Böylece kemik suyu içerisinde yer alan tüm vitamin ve mineraller ile diğer besin kaynakları doğrudan vücuda ulaşır.

Düzenli Olarak Kemik Suyu Tüketimi

Periyodik olarak gün içerisinde belirli miktarlarda mutlaka kemik suyu tüketimi yapılmalıdır. Belli başlı bazı işlemlerden geçirmek suretiyle hem tek başına hem de değişik malzemelerle karıştırılarak özel tarifler üzerinden tüketilebilir. Böylece pek çok hastalığa karşı direnç oluştururken; daha genç görünüm noktasında da cildin sağlıklı hale gelmesine olanak verilebilir.