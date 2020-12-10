Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Antalya Kemerspor, sahasında Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

30'uncu dakikada Arnavutköy'ün kazandığı serbest vuruşu Osman Bayrak kullandı. Ceza alanına yapılan ortaya iyi yükselen Aykut Sarıdoğan kafa ile vurdu. Aykut'un kafa ile vuruşu az farkla auta çıktı.

44'üncü dakikadaki Antalya Kemerspor atağında sol kanatta topla buluşan Mehmet Kılıç, korner çizgisine kadar indi ve ceza alanı içerisine ortaladı. Topla buluşan Cem Ünal'ın sert şutunu, Arnavutköy kalecisi Amaç yumruklarken topun gelişine Hasan Türk'ün şutu ise az farkla auta çıktı.

45'inci dakikadaki Kemerspor atağında Arnavutköy ceza alanında kaleci ile topa hareketlenen Cem Ünal'a kaleci Amaç'ın yaptığı hareket sonrası orta hakem Hakan Ergin penaltı noktasını gösterdi.

45+1'inci dakikada penaltı vuruşunu Kemerspor adına Umut Dilek kullandı ve topu ağlarla buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

48'inci dakikadaki Kemerspor atağında orta sahada topla buluşan Bilal Aziz Özer topu sol kanattaki Umut Dilek'e yolladı. Defansı geçen Umut Dilek'in sert şutunu Arnavutköy kalecisi Amaç Ulaş Bayram uzanarak son anda kornere çeldi.

53'üncü dakikada orta alan taç çizgisindeki havadan gelen topa yükselen Yasin Poyraz'a sert müdahalede bulunan Arnavutköy futbolcusu Kaan Bulut'a orta hakem direkt kırmızı kart gösterdi.

78'inci dakikada Arnavutköy atağında topla buluşan Mustafa Acun topu ceza alanında bulunan Mertkan Cengiz'e yolladı. Topun gelişine vuruşunu yapan Mertkan'ın şutu ağlarla buluştu: 1-1.

83'üncü dakikada yaptığı hareketten sonra Arnavutköy'den Aykut Sarıdoğan ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

89'uncu dakikadaki Kemerspor atağında topla buluşan Berkay Sizer topu ceza alanı içerisindeki İbrahim Aksu'ya yolladı. Topun gelişine vuran İbrahim'in şutu ağlarla buluştu: 2-1.

KALECİ POZİTİF ÇIKTI, KALEYE STOPER GEÇTİ

Antalya Kemerspor'da test sonucu pozitif çıkan kaleci Osman Tepe'nin yerine kaleye stoper Erdin Üzer geçti. Maç sonunda konuşan Erdin Üzer, "Çok çekişmeli bir maç geçti. İyi oynayıp kazandık. Ben de kalecimizin testi pozitif çıktığı için hocamızın verdiği görevi elimden geldiğince yerine getirmeye çalıştım. Bundan sonraki hafta kalecimizin umuyorum testi negatif çıkacak ve ben de görev yerime döneceğim. Tüm arkadaşlarımı galibiyetten dolayı kutluyorum" dedi.