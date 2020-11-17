Levent YENİGÜN/KEMER, (DHA)- MİSLİ.com 3'üncü Lig'de mücadele eden Antalya Kemerspor sahasında Payasspor ile 2-2 berabere kaldı.

Misli.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Antalya Kemerspor, Kemer İlçe Stadı'nda dün Payasspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısını Payasspor 1-0 önde tamamlarken, ikinci yarıda kaydedilen gollerle maç 2-2 tamamlandı. Antalya Kemerspor'un gollerini 47 ve 51. dakikalarda Umut Dilek kaydederken, Payasspor'un gollerini ise 5. dakikada Hakkı Yıldız, 58. dakikada Mehmet Ali Yenilmez attı.

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