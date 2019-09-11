Kemerspor hataya izin vermedi: 2-0

Türkiye Kupası 2. Turu’nda Kemerspor 2003, Karaman Belediyespor ile kozlarını paylaştı.

11 Eylül 2019, Çarşamba 06:01
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Kemerspor hataya izin vermedi: 2-0

 Antalya ekibi mücadelenin ilk yarısında baskılı bir oyun sergilese de mücadeleden gol sesi çıkmadı. Kemerspor ikinci yarıda oyunu iyice rakip sahaya yıktı. Antalya ekibi, son 10 dakikada coştu. Akdeniz temsilcisi, 80’de Onur Okan’ın ceza sahası dışından sert ve düzgün vuruşunda 1-0 öne geçti. 83’te ise golün sahibi Onur bu kez güzel bir ara pasında topu Kemal Bolat’la buluşturdu. Kemal’in düzgün plase vuruşunda top filelere gitti: 2-0. Mücadele bu sonuçla sona erdi. Böylece Kemerspor turu geçen taraf olurken, Karaman Belediye ise turnuvaya veda etti.

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